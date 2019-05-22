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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86 Ford Otosan 49,18 50,45 -2,52 Tat Gıda 4,06 4,16 -2,40 Kordsa Teknik Tekstil 12,01 12,30 -2,36 Tofaş Oto. Fab. 15,85 16,17 -1,98 Global Yat. Holding 2,63 2,68 -1,87 TAV Havalimanları 22,52 22,94 -1,83 Otokar 97,50 99,30 -1,81 ASELSAN 17,31 17,62 -1,76 Tümosan Motor ve Traktör 3,93 4,00 -1,75 İş Fin.Kir. 5,08 5,16 -1,55 Park Elek.Madencilik 1,92 1,95 -1,54 Çelebi 76,95 78,15 -1,54 İpek Doğal Enerji 4,98 5,05 -1,39 Göltaş Çimento 10,09 10,21 -1,18 Enerjisa Enerji 5,09 5,15 -1,17 Çemtaş 5,15 5,21 -1,15 Sasa Polyester 5,18 5,24 -1,15 Kerevitaş Gıda 1,73 1,75 -1,14 Afyon Çimento 3,55 3,59 -1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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