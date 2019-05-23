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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,74 4,93 -3,85 Kerevitaş Gıda 1,57 1,62 -3,09 Kordsa Teknik Tekstil 11,49 11,84 -2,96 Ege Endüstri 429,10 439,00 -2,26 Galatasaray Sportif 1,33 1,36 -2,21 Parsan 10,76 11,00 -2,18 Çelebi 73,40 75,00 -2,13 Tümosan Motor ve Traktör 3,69 3,77 -2,12 Enerjisa Enerji 4,98 5,08 -1,97 ICBC Turkey Bank 2,66 2,71 -1,85 TAV Havalimanları 22,18 22,54 -1,60 T.S.K.B. 0,64 0,65 -1,54 Hürriyet Gzt. 0,65 0,66 -1,52 Beşiktaş Futbol Yat. 1,32 1,34 -1,49 Özderici GMYO 0,67 0,68 -1,47 MLP Sağlık 10,31 10,45 -1,34 Gübre Fabrik. 2,28 2,31 -1,30 Metro Holding 0,80 0,81 -1,23 GSD Holding 0,82 0,83 -1,20 Verusa Holding 17,75 17,96 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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