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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,42 1,50 -5,33 Şok Marketler 8,93 9,27 -3,67 Anadolu Efes 18,72 19,31 -3,07 Hürriyet Gzt. 0,70 0,72 -2,78 İş Fin.Kir. 4,93 5,05 -2,38 Aksa Enerji 2,20 2,25 -2,22 Bim Mağazalar 78,05 79,55 -1,89 Turkcell 11,49 11,69 -1,71 İpek Doğal Enerji 4,65 4,73 -1,69 Halkbank 5,27 5,36 -1,68 Ford Otosan 54,00 54,85 -1,55 Park Elek.Madencilik 1,92 1,95 -1,54 Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 1,40 -1,43 Otokar 103,40 104,80 -1,34 Trabzonspor Sportif 0,87 0,88 -1,14 Pegasus 33,52 33,90 -1,12 İskenderun Demir Çelik 6,21 6,28 -1,11 Gersan Elektrik 1,81 1,83 -1,09 Tümosan Motor ve Traktör 3,75 3,79 -1,06 Garanti Bankası 7,83 7,91 -1,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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