Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa Mehmet
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı
Atlı koruma devrede
Atlı koruma ekibi kuruldu
Seramiksan'dan yeni seri
Seramiksan'dan yeni seri

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm0,690,71-2,82Bim Mağazalar80,6082,05-1,77Arçelik17,6017,88-1,57Anadolu Efes19,6819,99-1,55Mavi Giyim35,0035,54-1,52Tekfen Holding26,0426,44-1,51Turkcell12,6612,85-1,48Vestel9,579,70-1,34Koç Holding16,6016,81-1,25İş Fin.Kir.4,934,99-1,20Garanti Bankası8,308,40-1,19Otokar103,10104,20-1,06Metro Holding1,051,06-0,94Pegasus36,8837,20-0,86Türk Telekom4,704,74-0,84Şişe Cam5,295,33-0,75Galatasaray Sportif1,401,41-0,71Verusa Holding19,2719,40-0,67Ülker Bisküvi19,5519,68-0,66ICBC Turkey Bank3,343,36-0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5