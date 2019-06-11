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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 1,56 1,61 -3,11 Sasa Polyester 6,57 6,76 -2,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,39 -2,56 Kerevitaş Gıda 1,65 1,69 -2,37 İttifak Holding 6,39 6,53 -2,14 Aselsan 18,66 19,05 -2,05 Tekfen Holding 25,76 26,26 -1,90 Turkcell 12,44 12,67 -1,82 İskenderun Demir Çelik 6,54 6,66 -1,80 Koza Altın 49,38 50,25 -1,73 Albaraka Türk 1,18 1,20 -1,67 İndeks Bilgisayar 6,56 6,67 -1,65 Enka İnşaat 5,24 5,32 -1,50 Sabancı Holding 8,08 8,20 -1,46 Özderici GMYO 0,71 0,72 -1,39 T.S.K.B. 0,71 0,72 -1,39 Yataş 4,36 4,42 -1,36 Net Holding 1,58 1,60 -1,25 Türk Hava Yolları 13,10 13,26 -1,21 Anadolu Cam 2,80 2,83 -1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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