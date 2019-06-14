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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20
Kapanış fiyatı Önceki Kapanış değişim Çelebi 89,40 96,00 -6,87 İş Fin.Kir. 4,45 4,60 -3,26 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 ICBC Turkey Bank 3,08 3,13 -1,60 Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47 T.S.K.B. 0,68 0,69 -1,45 Vakıflar Bankası 3,61 3,66 -1,37 Eczacıbaşı İlaç 2,27 2,30 -1,30 Coca Cola İçecek 26,96 27,30 -1,25 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,83 -1,20 Ereğli Demir Çelik 7,38 7,47 -1,20 Şişe Cam 4,97 5,03 -1,19 Tüpraş 118,00 119,40 -1,17 Tofaş Oto. Fab. 16,91 17,10 -1,11 Gersan Elektrik 1,78 1,80 -1,11 Şekerbank 0,89 0,90 -1,11 Trabzonspor Sportif 0,90 0,91 -1,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 0,97 -1,03 Yataş 4,20 4,24 -0,94 Park Elek.Madencilik 2,17 2,19 -0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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