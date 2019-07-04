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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,42 4,07 -15,97 Tukaş 4,55 4,75 -4,21 İş Fin.Kir. 3,00 3,10 -3,23 Gözde Girişim 2,68 2,75 -2,55 Ülker Bisküvi 18,73 19,18 -2,35 Tofaş Oto. Fab. 19,45 19,91 -2,31 Fenerbahçe Futbol 7,43 7,59 -2,11 MLP Sağlık 11,45 11,68 -1,97 İskenderun Demir Çelik 6,82 6,94 -1,73 Doğan Holding 1,16 1,18 -1,69 Albaraka Türk 1,18 1,20 -1,67 Vestel 11,52 11,71 -1,62 Koç Holding 17,79 18,07 -1,55 Kordsa Teknik Tekstil 11,86 12,04 -1,50 Gentaş 1,33 1,35 -1,48 Özderici GMYO 0,72 0,73 -1,37 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,51 -1,32 Ford Otosan 60,80 61,60 -1,30 T.S.K.B. 0,77 0,78 -1,28 Arçelik 19,42 19,65 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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