Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Trabzon Bursa
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,17 4,38 -4,79 Verusa Holding 16,87 17,23 -2,09 Bera Holding 1,89 1,93 -2,07 Kordsa Teknik Tekstil 11,72 11,96 -2,01 Emlak Konut GMYO 1,21 1,23 -1,63 Zorlu Enerji 1,21 1,23 -1,63 Otokar 112,90 114,70 -1,57 Koza Madencilik 6,42 6,52 -1,53 Pegasus 46,44 47,16 -1,53 Gentaş 1,32 1,34 -1,49 Bim Mağazalar 85,60 86,80 -1,38 İş Fin.Kir. 2,92 2,96 -1,35 Ford Otosan 59,70 60,50 -1,32 Vestel 10,95 11,08 -1,17 TAV Havalimanları 25,30 25,60 -1,17 Ereğli Demir Çelik 7,69 7,78 -1,16 İpek Doğal Enerji 5,16 5,22 -1,15 Tekfen Holding 25,18 25,46 -1,10 İndeks Bilgisayar 6,95 7,02 -1,00 Eczacıbaşı İlaç 2,41 2,43 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5