Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Basketbol istanbul
Anzer balının kilosu bin lira oldu
Kilosu bin lira oldu
Rekabet Kuruluna başvuru
Rekabet Kuruluna başvuru
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sabancı Holding 8,81 9,11 -3,29 Verusa Holding 16,01 16,52 -3,09 Türk Hava Yolları 12,99 13,34 -2,62 Türk Telekom 5,15 5,28 -2,46 T.S.K.B. 0,80 0,82 -2,44 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,84 -2,38 Garanti Bankası 9,92 10,15 -2,27 Mavi Giyim 40,56 41,50 -2,27 Vakıflar Bankası 4,77 4,88 -2,25 Vestel 10,99 11,24 -2,22 Galatasaray Sportif 1,45 1,48 -2,03 Koç Holding 17,41 17,76 -1,97 Göltaş Çimento 10,84 11,04 -1,81 Petkim 3,94 4,01 -1,75 Turkcell 12,61 12,83 -1,71 Çelebi 96,05 97,70 -1,69 İş Bankası (C) 6,49 6,60 -1,67 Tüpraş 112,70 114,60 -1,66 Zorlu Enerji 1,21 1,23 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5