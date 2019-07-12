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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş13,1414,18-7,33Sasa Polyester6,336,54-3,21TAV Havalimanları24,6225,32-2,76MLP Sağlık10,4710,76-2,70Pegasus46,4047,66-2,64İş Fin.Kir.2,963,04-2,63Ülker Bisküvi18,0318,51-2,59Kerevitaş Gıda2,032,08-2,40İhlas Holding0,410,42-2,38Gentaş1,291,32-2,27Vakıflar Bankası4,764,87-2,26Odaş Elektrik1,361,39-2,16Şekerbank0,950,97-2,06Migros Ticaret14,0214,30-1,96İskenderun Demir Çelik6,646,77-1,92ASELSAN16,9817,31-1,91Tukaş4,204,28-1,87Anadolu Efes20,2220,60-1,84Gersan Elektrik2,162,20-1,82Mavi Giyim41,0041,74-1,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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