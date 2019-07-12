Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST...

12 Temmuz 2019 Cuma 13:26