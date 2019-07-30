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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 18,64 20,90 -10,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Türk Telekom 5,66 5,76 -1,74 Netaş Telekom. 7,54 7,65 -1,44 Koç Holding 18,82 19,09 -1,41 Çemaş Döküm 0,71 0,72 -1,39 Çemtaş 5,60 5,67 -1,23 Özderici GMYO 0,80 0,81 -1,23 Net Holding 1,62 1,64 -1,22 Çelebi 90,55 91,65 -1,20 Alarko Holding 3,30 3,34 -1,20 Mavi Giyim 41,50 41,98 -1,14 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,74 1,76 -1,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,03 -0,97 Ege Endüstri 530,80 536,00 -0,97 Tofaş Oto. Fab. 19,66 19,85 -0,96 İş Bankası (C) 6,36 6,42 -0,93 Akbank 7,65 7,72 -0,91 İttifak Holding 5,95 6,00 -0,83 Ereğli Demir Çelik 7,61 7,67 -0,78


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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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