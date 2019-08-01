Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 35,68 37,26 -4,24 Yapı ve Kredi Bank. 2,67 2,73 -2,20 Aksa 9,29 9,46 -1,80 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,71 1,74 -1,72 Ford Otosan 60,15 61,10 -1,55 Migros Ticaret 16,73 16,99 -1,53 Ereğli Demir Çelik 7,33 7,43 -1,35 Garanti Bankası 9,72 9,85 -1,32 Turkcell 12,89 13,06 -1,30 Trakya Cam 2,74 2,77 -1,08 Mavi Giyim 41,06 41,50 -1,06 Anadolu Cam 2,83 2,86 -1,05 İş GMYO 0,95 0,96 -1,04 Sabancı Holding 9,77 9,87 -1,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,00 -1,00 Kardemir (D) 2,16 2,18 -0,92 Koç Holding 18,55 18,72 -0,91 Karsan Otomotiv 1,10 1,11 -0,90 T. Halk Bankası 5,97 6,02 -0,83 İş Fin.Kir. 2,54 2,56 -0,78





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)