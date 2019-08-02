Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Tofaş Oto. Fab.18,9819,64-3,36 Otokar122,50126,00-2,78 Ford Otosan58,8060,40-2,65 Koç Holding18,2018,68-2,57 Aksa Enerji2,302,36-2,54 Tüpraş139,90143,40-2,44 Vakıflar Bankası4,824,94-2,43 Sabancı Holding9,549,77-2,35 Akbank7,317,46-2,01 T. Halk Bankası5,765,87-1,87 Metro Holding1,051,07-1,87 Anadolu Efes21,2221,58-1,67 Turkcell12,6612,87-1,63 Çelebi93,0094,45-1,54 Ereğli Demir Çelik7,257,36-1,49 Anadolu Cam2,782,82-1,42 Coca Cola İçecek33,5234,00-1,41 Çemaş Döküm0,710,72-1,39 Kardemir (D)2,142,17-1,38 Kerevitaş Gıda2,152,18-1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)