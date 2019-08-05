Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 6,73 6,91 -2,60 Alarko Holding 3,36 3,44 -2,33 Doğan Holding 1,28 1,31 -2,29 Enerjisa Enerji 5,94 6,06 -1,98 Arçelik 16,85 17,19 -1,98 Yataş 5,20 5,30 -1,89 Tekfen Holding 22,98 23,34 -1,54 Yapı ve Kredi Bank. 2,62 2,66 -1,50 Migros Ticaret 16,77 17,01 -1,41 Sabancı Holding 9,47 9,60 -1,35 Aksa 8,89 9,00 -1,22 Kordsa Teknik Tekstil 12,24 12,39 -1,21 İndeks Bilgisayar 8,22 8,32 -1,20 Ereğli Demir Çelik 7,14 7,22 -1,11 Şekerbank 0,97 0,98 -1,02 Mavi Giyim 39,58 39,90 -0,80 Konya Çimento 180,30 181,70 -0,77 Bim Mağazalar 46,52 46,86 -0,73 Anadolu Cam 2,75 2,77 -0,72 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,50 -0,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

