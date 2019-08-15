Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Dedeman Yeni dünya halil ibrahim gür
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme
Mobilyacılar isyanda
Mobilyacılar isyanda
Apple 20 bin istihdam yaratacak
Apple'dan istihdam atağı
Sanayi üretimi açıklandı!
Sanayi üretimi açıklandı!
Fenerbahçe 5 yılda 1 milyar TL zarar etti
5 yılda 1 milyar zarar

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 485,20 521,20 -6,91 Gübre Fabrik. 3,63 3,88 -6,44 Coca Cola İçecek 33,34 35,46 -5,98 İskenderun Demir Çelik 6,08 6,43 -5,44 Mavi Giyim 36,00 38,06 -5,41 Türk Telekom 5,34 5,64 -5,32 Garanti Bankası 9,26 9,77 -5,22 Akbank 7,21 7,60 -5,13 Yataş 5,39 5,67 -4,94 Ereğli Demir Çelik 6,41 6,73 -4,75 Halkbank 5,42 5,66 -4,24 Vakıflar Bankası 4,55 4,75 -4,21 Zorlu Enerji 1,15 1,20 -4,17 İş Bankası (C) 5,52 5,76 -4,17 Hürriyet Gzt. 0,70 0,73 -4,11 Trakya Cam 2,42 2,52 -3,97 Ülker Bisküvi 17,54 18,25 -3,89 Anadolu Efes 23,16 24,08 -3,82 Yapı ve Kredi Bank. 2,57 2,67 -3,75 Şekerbank 0,91 0,94 -3,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5