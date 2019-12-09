Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen...

09 Aralık 2019 Pazartesi 14:57