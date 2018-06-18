Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,61 2,39 9,21 Afyon Çimento 5,09 4,80 6,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,70 3,52 5,11 Sasa Polyester 8,77 8,50 3,18 Tekfen Holding 14,01 13,61 2,94 MLP Sağlık 13,35 13,00 2,69 Enka İnşaat 4,26 4,15 2,65 Tat Gıda 3,98 3,89 2,31 İş GMYO 0,94 0,92 2,17 Soda Sanayii 6,29 6,16 2,11 Kartonsan 255,00 250,40 1,84 Ak Enerji 0,68 0,67 1,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 2,04 1,47 Halk GMYO 0,76 0,75 1,33 Doğuş Otomotiv 6,84 6,75 1,33 TAV Havalimanları 22,88 22,62 1,15 Netaş Telekom. 8,02 7,93 1,13 Net Holding 1,79 1,77 1,13 İhlas Gayrimenkul 0,91 0,90 1,11 Tüpraş 113,20 112,00 1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

