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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,69 2,54 5,91 Banvit 11,87 11,40 4,12 Ford Otosan 68,80 66,20 3,93 Çemaş Döküm 1,98 1,91 3,66 Doğuş Otomotiv 7,08 6,88 2,91 Anadolu Efes 23,96 23,40 2,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,57 4,47 2,24 İş Bankası (C) 6,06 5,94 2,02 Ülker Bisküvi 18,84 18,50 1,84 Koç Holding 14,65 14,40 1,74 Şok Marketler 8,19 8,06 1,61 Karsan Otomotiv 1,40 1,38 1,45 Ak Enerji 0,72 0,71 1,41 Koza Madencilik 6,39 6,31 1,27 Vestel 8,39 8,29 1,21 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,93 1,08 Ereğli Demir Çelik 10,57 10,46 1,05 Akbank 7,32 7,25 0,97 Tüpraş 112,60 111,70 0,81 Albaraka Türk 1,33 1,32 0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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