Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İhlas Gayrimenkul1,100,9417,02 Çemaş Döküm2,151,988,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret4,744,417,48 Sasa Polyester9,098,556,32 İhlas Holding0,350,336,06 Koza Altın38,2436,285,40 Flap Kongre Toplantı Hiz.5,985,695,10 Karsan Otomotiv1,471,405,00 Tümosan Motor ve Traktör4,944,754,00 Işıklar Enerji Yapı Hol.0,260,254,00 Kardemir (D)4,113,973,53 Odaş Elektrik4,424,273,51 Tekfen Holding15,4614,953,41 Gözde Girişim2,752,663,38 Şekerbank1,201,172,56 Banvit11,7911,502,52 Bera Holding1,761,722,33 Vestel8,468,272,30 Albaraka Türk1,351,322,27 Doğtaş Kelebek Mobilya1,461,432,10





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

