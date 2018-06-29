Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Ayen Enerji4,163,848,33 Tekfen Holding17,4316,376,48 Beşiktaş Futbol Yat.2,582,445,74 Doğtaş Kelebek Mobilya1,681,595,66 Tümosan Motor ve Traktör5,635,345,43 Alarko Holding4,634,483,35 Pegasus25,2024,423,19 T.S.K.B.0,980,953,16 Fenerbahçe Futbol35,3234,243,15 Net Holding1,981,923,13 Anel Elektrik2,642,563,13 Ülker Bisküvi18,3017,782,92 Migros Ticaret20,4619,882,92 Soda Sanayii6,155,982,84 Netaş Telekom.9,228,972,79 Ak Enerji0,750,732,74 Trakya Cam4,144,032,73 Türk Traktör50,0048,702,67 Odaş Elektrik5,265,132,53 Flap Kongre Toplantı Hiz.6,085,942,36





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



