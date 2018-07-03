Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 3,74 3,56 5,06 Doğan Holding 1,02 0,98 4,08 Türk Traktör 53,00 51,00 3,92 Hürriyet Gzt. 1,36 1,31 3,82 Soda Sanayii 6,27 6,07 3,29 Ereğli Demir Çelik 10,56 10,24 3,13 Pegasus 26,08 25,30 3,08 Kordsa Teknik Tekstil 6,80 6,60 3,03 İskenderun Demir Çelik 8,02 7,85 2,17 Anel Elektrik 2,68 2,63 1,90 Tümosan Motor ve Traktör 6,09 5,98 1,84 Turcas Petrol 1,81 1,78 1,69 Aksa Enerji 4,28 4,21 1,66 Sinpaş GMYO 0,63 0,62 1,61 Kipa Ticaret 2,20 2,17 1,38 Aksa 11,82 11,66 1,37 Tüpraş 108,70 107,30 1,30 Tekfen Holding 17,41 17,20 1,22 Şok Marketler 8,67 8,57 1,17 Turkcell 12,17 12,03 1,16





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)