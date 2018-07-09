Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya rezistans tekirdağ Trabzon Çalık
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,69 1,54 9,74 Türk Hava Yolları 15,03 14,42 4,23 Halkbank 8,02 7,72 3,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,28 3,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,25 7,01 3,42 Türk Telekom 5,77 5,58 3,41 Turkcell 13,21 12,78 3,36 ASELSAN 27,40 26,54 3,24 Park Elek.Madencilik 3,28 3,18 3,14 Borusan Mannesmann 9,97 9,67 3,10 Hürriyet Gzt. 1,33 1,29 3,10 T.S.K.B. 1,03 1,00 3,00 Karsan Otomotiv 1,75 1,70 2,94 GSD Holding 0,75 0,73 2,74 Ak Enerji 0,78 0,76 2,63 Kardemir (D) 5,07 4,94 2,63 Göltaş Çimento 50,05 48,84 2,48 Pegasus 26,64 26,00 2,46 İş Bankası (C) 5,85 5,71 2,45 Arçelik 15,38 15,03 2,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5