Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,30 5,00 6,00 İhlas Gayrimenkul 1,44 1,36 5,88 İhlas Holding 0,40 0,38 5,26 Türk Hava Yolları 14,24 13,55 5,09 İş Fin.Kir. 2,51 2,39 5,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,54 1,48 4,05 Beşiktaş Futbol Yat. 2,32 2,24 3,57 Garanti Bankası 7,20 6,96 3,45 Karsan Otomotiv 1,54 1,49 3,36 Netaş Telekom. 8,68 8,41 3,21 GSD Holding 0,66 0,64 3,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 2,18 2,75 İpek Doğal Enerji 4,89 4,76 2,73 Tümosan Motor ve Traktör 5,27 5,13 2,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,60 6,44 2,48 Gersan Elektrik 4,55 4,44 2,48 Net Holding 1,75 1,71 2,34 ICBC Turkey Bank 3,99 3,90 2,31 Aselsan 25,92 25,34 2,29 Bera Holding 1,81 1,77 2,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

