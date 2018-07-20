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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kipa Ticaret2,381,9919,60Çemaş Döküm2,722,4511,02Işıklar Enerji Yapı Hol.0,280,267,69Turcas Petrol1,721,654,24İpek Doğal Enerji5,435,233,82Anel Elektrik2,472,402,92Flap Kongre Toplantı Hiz.6,376,212,58Bera Holding2,001,952,56Sasa Polyester9,889,642,49Migros Ticaret19,2618,802,45Yapı ve Kredi Bank.2,162,112,37T.S.K.B.0,870,852,35Net Holding1,741,702,35Hürriyet Gzt.1,341,312,29İş GMYO0,920,902,22Tekfen Holding18,8818,472,22Gersan Elektrik4,684,582,18Trakya Cam4,704,602,17Gözde Girişim2,872,812,14İskenderun Demir Çelik8,027,862,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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