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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,79 3,22 17,70 Pegasus 28,78 27,38 5,11 Anadolu Cam 3,15 3,01 4,65 Kardemir (D) 4,26 4,08 4,41 Türk Hava Yolları 16,55 15,90 4,09 İhlas Gayrimenkul 1,53 1,47 4,08 Ülker Bisküvi 17,66 16,99 3,94 Şişe Cam 4,81 4,65 3,44 Sasa Polyester 11,43 11,05 3,44 Türk Telekom 4,88 4,72 3,39 Gersan Elektrik 4,93 4,77 3,35 Kordsa Teknik Tekstil 7,59 7,35 3,27 İskenderun Demir Çelik 7,97 7,72 3,24 Tümosan Motor ve Traktör 5,49 5,32 3,20 Hürriyet Gzt. 1,32 1,28 3,13 Tekfen Holding 18,18 17,63 3,12 Petkim 4,33 4,20 3,10 Park Elek.Madencilik 3,03 2,94 3,06 Turcas Petrol 1,75 1,70 2,94 Şok Marketler 8,75 8,50 2,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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