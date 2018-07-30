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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,73 5,06 13,24 Vestel 9,09 8,64 5,21 Odaş Elektrik 5,64 5,42 4,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Şişe Cam 5,09 4,91 3,67 Trakya Cam 5,10 4,94 3,24 Otokar 72,90 70,70 3,11 Şok Marketler 9,15 8,91 2,69 Anadolu Cam 3,25 3,17 2,52 Turcas Petrol 1,78 1,74 2,30 Gübre Fabrik. 3,61 3,53 2,27 Göltaş Çimento 46,82 45,80 2,23 Ege Endüstri 344,90 338,30 1,95 Sinpaş GMYO 0,57 0,56 1,79 Petkim 4,47 4,40 1,59 Borusan Mannesmann 9,70 9,55 1,57 Coca Cola İçecek 29,76 29,30 1,57 Enka İnşaat 4,85 4,78 1,46 Doğuş Otomotiv 6,45 6,36 1,42 Eczacıbaşı İlaç 3,63 3,58 1,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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