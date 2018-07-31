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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,67 6,33 5,37 Vestel 9,64 9,18 5,01 Anel Elektrik 2,74 2,63 4,18 Netaş Telekom. 10,00 9,61 4,06 Alarko Holding 4,95 4,77 3,77 Sinpaş GMYO 0,58 0,56 3,57 Tekfen Holding 19,28 18,64 3,43 İhlas Gayrimenkul 1,53 1,48 3,38 Vakıflar Bankası 4,14 4,02 2,99 Galatasaray Sportif 1,74 1,69 2,96 Kordsa Teknik Tekstil 7,88 7,67 2,74 Aksa 11,60 11,30 2,65 İhlas Holding 0,41 0,40 2,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,80 5,66 2,47 Good-Year 3,55 3,47 2,31 Anadolu Cam 3,32 3,25 2,15 Türk Hava Yolları 17,14 16,79 2,08 Metro Holding 0,98 0,96 2,08 Doğan Holding 1,01 0,99 2,02 İş GMYO 1,01 0,99 2,02


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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