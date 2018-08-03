Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Doğan Holding1,131,057,62 Özderici GMYO5,495,205,58 Soda Sanayii6,546,205,48 TAV Havalimanları26,9625,744,74 Pegasus30,2829,044,27 Işıklar Enerji Yapı Hol.0,260,254,00 Koza Altın43,6642,063,80 MLP Sağlık14,5314,013,71 Kardemir (D)4,494,333,70 İhlas Gayrimenkul1,441,393,60 Türk Hava Yolları17,4116,853,32 İpek Doğal Enerji5,355,183,28 Alarko GMYO44,5043,143,15 Vestel9,198,913,14 Hürriyet Gzt.1,361,323,03 Aksa11,2610,942,93 GSD Holding0,710,692,90 Eczacıbaşı İlaç3,583,482,87 Bera Holding1,901,852,70 Koza Madencilik6,166,002,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)