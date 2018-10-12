Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Çemaş Döküm4,864,3511,72 T.S.K.B.0,850,814,94 İhlas Holding0,330,323,13 T. Halk Bankası7,146,933,03 Mavi Giyim34,2033,422,33 Pegasus24,3623,822,27 Arçelik12,9812,702,20 Akbank6,566,432,02 Hektaş8,778,601,98 Şok Marketler8,868,701,84 Türk Hava Yolları16,8016,501,82 Anadolu Efes19,0118,701,66 Koza Altın52,7551,901,64 Türk Traktör44,8844,201,54 TAV Havalimanları27,7027,341,32 Yataş3,893,841,30 Tekfen Holding22,3422,061,27 Garanti Bankası7,207,121,12 Borusan Mannesmann8,128,031,12 Ülker Bisküvi16,5116,341,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)