Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

BIST 100 En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 8,69 8,08 7,55 Vestel 8,63 8,05 7,20 Çemaş Döküm 4,16 3,93 5,85 Doğan Holding 1,17 1,13 3,54 Anel Elektrik 2,06 1,99 3,52 İş Bankası (C) 4,33 4,20 3,10 Gersan Elektrik 3,35 3,25 3,08 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 T. Halk Bankası 7,49 7,28 2,88 Alarko GMYO 50,30 48,92 2,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,11 2,70 Yataş 4,24 4,14 2,42 İş Fin.Kir. 2,16 2,11 2,37 Zorlu Enerji 1,31 1,28 2,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,79 1,75 2,29 Şişe Cam 5,49 5,37 2,23 Turkcell 11,08 10,85 2,12 Tüpraş 138,90 136,20 1,98 Net Holding 2,07 2,03 1,97 Tümosan Motor ve Traktör 4,85 4,76 1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



