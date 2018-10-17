Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

BIST 100 En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,62 3,98 16,08 İş Fin.Kir. 2,90 2,53 14,62 Gübre Fabrik. 3,07 2,88 6,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Arçelik 14,22 13,71 3,72 Kordsa Teknik Tekstil 10,78 10,45 3,16 İhlas Holding 0,34 0,33 3,03 Vakıflar Bankası 4,08 3,98 2,51 Akbank 7,18 7,02 2,28 Garanti Bankası 7,75 7,58 2,24 Migros Ticaret 16,07 15,72 2,23 İş GMYO 0,93 0,91 2,20 Hürriyet Gzt. 0,99 0,97 2,06 Tüpraş 140,00 137,30 1,97 Anel Elektrik 2,08 2,04 1,96 Coca Cola İçecek 31,88 31,34 1,72 Sabancı Holding 7,80 7,67 1,69 Odaş Elektrik 3,62 3,56 1,69 Tümosan Motor ve Traktör 4,88 4,80 1,67 Trakya Cam 4,10 4,04 1,49





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

