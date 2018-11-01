Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon kasım-ocak FAO Foça
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 48,52 45,02 7,77 Tekfen Holding 22,58 21,24 6,31 Koza Madencilik 5,33 5,04 5,75 Soda Sanayii 7,10 6,78 4,72 Gersan Elektrik 2,79 2,67 4,49 İpek Doğal Enerji 4,55 4,36 4,36 T.S.K.B. 0,74 0,71 4,23 Arçelik 16,17 15,53 4,12 Migros Ticaret 15,17 14,62 3,76 Bera Holding 1,67 1,61 3,73 Sasa Polyester 8,59 8,30 3,49 Şok Marketler 9,60 9,29 3,34 Emlak Konut GMYO 1,72 1,67 2,99 Anadolu Efes 19,35 18,79 2,98 TAV Havalimanları 23,94 23,26 2,92 Türk Hava Yolları 14,46 14,05 2,92 Pegasus 20,62 20,04 2,89 Mavi Giyim 34,60 33,68 2,73 Garanti Bankası 7,18 6,99 2,72 Galatasaray Sportif 1,24 1,21 2,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1