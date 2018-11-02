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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 9,38 8,83 6,23 Mavi Giyim 36,84 35,00 5,26 Kardemir (D) 3,15 3,00 5,00 Tekfen Holding 22,80 21,74 4,88 Gersan Elektrik 3,33 3,20 4,06 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 ASELSAN 27,00 26,20 3,05 İskenderun Demir Çelik 6,93 6,73 2,97 T.S.K.B. 0,76 0,74 2,70 Borusan Mannesmann 8,37 8,15 2,70 Migros Ticaret 15,98 15,58 2,57 Gübre Fabrik. 2,88 2,81 2,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 0,87 2,30 Aksa 9,30 9,10 2,20 Özak GMYO 2,35 2,30 2,17 Arçelik 15,78 15,45 2,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,47 3,40 2,06 MLP Sağlık 13,76 13,50 1,93 Anadolu Efes 20,42 20,04 1,90 Gentaş 2,48 2,44 1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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