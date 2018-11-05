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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,40 2,99 13,71 Halkbank 7,35 6,97 5,45 İpek Doğal Enerji 4,83 4,59 5,23 Garanti Bankası 8,04 7,72 4,15 Şok Marketler 9,67 9,31 3,87 Gentaş 2,53 2,44 3,69 ICBC Turkey Bank 6,73 6,50 3,54 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Vestel 7,09 6,89 2,90 Polisan Holding 6,29 6,12 2,78 Koza Madencilik 5,63 5,48 2,74 Akbank 7,28 7,09 2,68 Zorlu Enerji 1,15 1,12 2,68 Göltaş Çimento 32,16 31,38 2,49 Yapı ve Kredi Bank. 1,74 1,70 2,35 Tüpraş 134,90 132,00 2,20 Fenerbahçe Futbol 7,16 7,01 2,14 Sasa Polyester 9,14 8,95 2,12 Gözde Girişim 2,41 2,36 2,12 Global Yat. Holding 2,68 2,63 1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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