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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,79 2,47 12,96 Türk Hava Yolları 16,09 15,49 3,87 Koza Madencilik 6,37 6,14 3,75 İş Fin.Kir. 2,54 2,46 3,25 Ereğli Demir Çelik 9,05 8,80 2,84 Zorlu Enerji 1,21 1,18 2,54 Bera Holding 1,62 1,58 2,53 Pegasus 23,66 23,08 2,51 Türk Telekom 3,77 3,70 1,89 Deva Holding 3,44 3,39 1,47 Gentaş 2,21 2,18 1,38 T.S.K.B. 0,74 0,73 1,37 GSD Holding 0,77 0,76 1,32 Park Elek.Madencilik 2,40 2,37 1,27 Akbank 7,25 7,16 1,26 Özak GMYO 2,43 2,40 1,25 Turkcell 11,58 11,44 1,22 İpek Doğal Enerji 5,04 4,98 1,20 Global Yat. Holding 2,59 2,56 1,17 İş GMYO 0,87 0,86 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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