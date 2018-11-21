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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,89 5,31 10,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,30 6,67 İş Fin.Kir. 3,39 3,22 5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 0,98 5,10 Zorlu Enerji 1,29 1,23 4,88 Park Elek.Madencilik 2,64 2,52 4,76 Türk Hava Yolları 16,38 15,85 3,34 Koza Madencilik 7,46 7,22 3,32 Koza Altın 53,90 52,25 3,16 Bera Holding 1,71 1,66 3,01 Sasa Polyester 8,73 8,56 1,99 Tofaş Oto. Fab. 16,61 16,30 1,90 MLP Sağlık 11,45 11,24 1,87 ICBC Turkey Bank 9,27 9,10 1,87 Ereğli Demir Çelik 8,38 8,23 1,82 Alarko GMYO 49,26 48,40 1,78 Pegasus 23,00 22,60 1,77 Arçelik 15,36 15,11 1,65 Türk Traktör 34,22 33,68 1,60 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,25 1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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