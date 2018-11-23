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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 7,38 6,94 6,34 İpek Doğal Enerji 6,09 5,76 5,73 Kartonsan 340,30 323,30 5,26 Eczacıbaşı Yatırım 7,30 6,94 5,19 İttifak Holding 3,82 3,68 3,80 Hürriyet Gzt. 0,93 0,90 3,33 Pegasus 23,32 22,58 3,28 Alarko Holding 2,03 1,97 3,05 Migros Ticaret 15,03 14,62 2,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,36 2,78 İhlas Gayrimenkul 1,28 1,25 2,40 Koza Altın 52,20 51,00 2,35 İş GMYO 0,91 0,89 2,25 ICBC Turkey Bank 9,27 9,10 1,87 Vestel 6,29 6,18 1,78 Eczacıbaşı İlaç 2,95 2,90 1,72 Anel Elektrik 1,84 1,81 1,66 Ford Otosan 52,75 51,90 1,64 Şok Marketler 10,55 10,39 1,54 Net Holding 2,08 2,05 1,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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