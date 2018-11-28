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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hürriyet Gzt. 1,03 0,98 5,10 Ford Otosan 54,75 52,65 3,99 Mavi Giyim 36,88 35,48 3,95 Zorlu Enerji 1,35 1,30 3,85 Koza Altın 52,95 51,00 3,82 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 1,70 3,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 3,12 3,53 Galatasaray Sportif 1,28 1,24 3,23 İhlas Gayrimenkul 1,30 1,26 3,17 Yataş 3,94 3,82 3,14 Koç Holding 14,51 14,07 3,13 MLP Sağlık 12,68 12,34 2,76 T.S.K.B. 0,80 0,78 2,56 Gözde Girişim 2,97 2,90 2,41 Pegasus 25,30 24,72 2,35 Koza Madencilik 7,67 7,50 2,27 Ege Endüstri 377,10 369,50 2,06 İpek Doğal Enerji 6,05 5,94 1,85 Anel Elektrik 1,83 1,80 1,67 Sabancı Holding 8,05 7,92 1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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