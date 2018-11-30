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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 3,62 3,41 6,16 İpek Doğal Enerji 6,31 6,00 5,17 Mavi Giyim 38,22 36,96 3,41 Sasa Polyester 9,74 9,46 2,96 Ülker Bisküvi 15,72 15,30 2,75 Tat Gıda 4,03 3,93 2,54 İş Fin.Kir. 3,87 3,78 2,38 Netaş Telekom. 7,48 7,31 2,33 MLP Sağlık 13,27 13,00 2,08 İş GMYO 0,99 0,97 2,06 Ereğli Demir Çelik 7,69 7,54 1,99 Koza Madencilik 7,93 7,78 1,93 Bera Holding 1,75 1,72 1,74 Çemtaş 6,87 6,76 1,63 Soda Sanayii 7,04 6,93 1,59 Albaraka Türk 1,29 1,27 1,57 Enka İnşaat 4,71 4,64 1,51 İttifak Holding 4,13 4,07 1,47 Alarko Holding 2,20 2,17 1,38 GSD Holding 0,75 0,74 1,35


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
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