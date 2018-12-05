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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,38 5,26 GSD Holding 0,81 0,78 3,85 T.S.K.B. 0,79 0,77 2,60 Yataş 4,47 4,36 2,52 Anadolu Efes 21,74 21,30 2,07 Hürriyet Gzt. 0,99 0,97 2,06 Şok Marketler 10,85 10,65 1,88 TAV Havalimanları 23,28 22,86 1,84 İş Fin.Kir. 5,11 5,02 1,79 Ülker Bisküvi 16,01 15,75 1,65 Zorlu Enerji 1,29 1,27 1,57 Gentaş 2,02 1,99 1,51 Gersan Elektrik 3,40 3,35 1,49 Ereğli Demir Çelik 8,00 7,89 1,39 Gübre Fabrik. 3,01 2,97 1,35 Migros Ticaret 15,30 15,10 1,32 Borusan Mannesmann 7,96 7,86 1,27 Türk Hava Yolları 16,16 15,96 1,25 Tekfen Holding 20,36 20,12 1,19 Koza Altın 53,60 53,00 1,13


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
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