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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 1,08 1,03 4,85 Türk Traktör 36,94 35,50 4,06 T. Halk Bankası 7,32 7,04 3,98 Koza Madencilik 7,88 7,64 3,14 Anel Elektrik 1,67 1,62 3,09 Park Elek.Madencilik 2,59 2,52 2,78 Kordsa Teknik Tekstil 9,89 9,65 2,49 GSD Holding 0,83 0,81 2,47 Vakıflar Bankası 3,88 3,79 2,37 Alarko Holding 2,18 2,13 2,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 3,00 2,00 Özak GMYO 2,15 2,11 1,90 Şok Marketler 11,37 11,17 1,79 MLP Sağlık 12,36 12,15 1,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,21 1,65 Migros Ticaret 15,36 15,12 1,59 Enka İnşaat 4,56 4,49 1,56 Akbank 6,75 6,65 1,50 Fenerbahçe Futbol 6,54 6,45 1,40 Turkcell 12,42 12,25 1,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
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