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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,92 0,83 10,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,52 0,49 6,12 Vestel 5,74 5,50 4,36 Şok Marketler 11,38 10,97 3,74 Şekerbank 1,12 1,08 3,70 Polisan Holding 5,45 5,26 3,61 Gözde Girişim 2,71 2,62 3,44 İş Fin.Kir. 5,16 5,02 2,79 Koza Madencilik 7,80 7,59 2,77 Fenerbahçe Futbol 7,03 6,85 2,63 GSD Holding 0,80 0,78 2,56 Ford Otosan 51,10 49,94 2,32 İpek Doğal Enerji 5,64 5,53 1,99 Anel Elektrik 1,58 1,55 1,94 Migros Ticaret 14,69 14,44 1,73 Galatasaray Sportif 1,19 1,17 1,71 Soda Sanayii 7,58 7,46 1,61 Akbank 6,45 6,35 1,57 Bera Holding 1,94 1,91 1,57 Enka İnşaat 4,64 4,57 1,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
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