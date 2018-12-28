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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 3,13 3,04 2,96 Gübre Fabrik. 3,05 2,97 2,69 Şişe Cam 5,53 5,39 2,60 GSD Holding 0,81 0,79 2,53 Tofaş Oto. Fab. 16,50 16,12 2,36 İş GMYO 1,08 1,06 1,89 İş Fin.Kir. 4,61 4,53 1,77 Trakya Cam 2,99 2,94 1,70 Karsan Otomotiv 1,27 1,25 1,60 Yataş 4,35 4,29 1,40 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37 T.S.K.B. 0,76 0,75 1,33 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 Arçelik 15,68 15,48 1,29 Türk Traktör 33,76 33,34 1,26 Doğuş Otomotiv 4,27 4,22 1,18 İpek Doğal Enerji 5,34 5,28 1,14 Afyon Çimento 4,61 4,56 1,10 Migros Ticaret 14,94 14,78 1,08 Anadolu Efes 20,84 20,62 1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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