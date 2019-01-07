Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Değişim (%) GSRAY 1,31 8,26 BJKAS 1,69 6,96 FENER 7,42 5,40 SKBNK 1,09 3,81 ISGYO 1,02 3,03 TAVHL 23,10 2,94 IPEKE 5,50 2,80 GSDHO 0,79 2,60 AKBNK 5,97 2,23 GARAN 8,17 2,13 YATAS 4,37 1,86 MPARK 9,87 1,75 FROTO 49,70 1,68 TTKOM 3,74 1,63 CCOLA 30,40 1,54 TCELL 11,96 1,53 ULKER 14,51 1,47 EKGYO 1,45 1,40 KRDMD 2,18 1,40 TSKB 0,73 1,39
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)