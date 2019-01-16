Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 2,72 10,66 İş Bankası (C) 4,63 4,45 4,04 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Akbank 6,22 6,03 3,15 Vakıflar Bankası 3,95 3,85 2,60 Garanti Bankası 8,51 8,34 2,04 Halkbank 7,30 7,16 1,96 Alarko Holding 2,16 2,12 1,89 Hektaş 9,55 9,38 1,81 Sabancı Holding 7,89 7,75 1,81 Anel Elektrik 1,74 1,71 1,75 Türk Traktör 34,12 33,56 1,67 Ege Endüstri 376,80 371,20 1,51 Kordsa Teknik Tekstil 8,96 8,83 1,47 Aksa Enerji 2,82 2,78 1,44 Yataş 4,49 4,43 1,35 Karsan Otomotiv 1,50 1,48 1,35 Tekfen Holding 21,66 21,38 1,31 GSD Holding 0,79 0,78 1,28 Yapı ve Kredi Bank. 1,59 1,57 1,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

