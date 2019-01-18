Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,36 2,23 5,83 İskenderun Demir Çelik 6,49 6,20 4,68 Ereğli Demir Çelik 7,77 7,44 4,44 Gözde Girişim 2,99 2,87 4,18 Halkbank 7,85 7,60 3,29 Çemtaş 5,76 5,61 2,67 Coca Cola İçecek 32,86 32,12 2,30 Tüpraş 128,90 126,00 2,30 Kerevitaş Gıda 1,82 1,78 2,25 Vestel 5,91 5,80 1,90 Şekerbank 1,15 1,13 1,77 Vakıflar Bankası 4,30 4,23 1,65 Zorlu Enerji 1,28 1,26 1,59 Enka İnşaat 4,61 4,54 1,54 Tat Gıda 4,27 4,21 1,43 Turkcell 14,03 13,84 1,37 Emlak Konut GMYO 1,50 1,48 1,35 Metro Holding 0,76 0,75 1,33 T.S.K.B. 0,78 0,77 1,30 Çemaş Döküm 0,79 0,78 1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)