Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 1,85 1,77 4,52 Parsan 8,47 8,14 4,05 Sasa Polyester 8,74 8,41 3,92 Pegasus 25,48 24,60 3,58 Yataş 4,71 4,56 3,29 İş Bankası (C) 5,26 5,10 3,14 Gersan Elektrik 3,40 3,30 3,03 Gübre Fabrik. 2,99 2,91 2,75 MLP Sağlık 10,83 10,55 2,65 Vakıflar Bankası 4,35 4,24 2,59 Petkim 5,59 5,45 2,57 Galatasaray Sportif 1,31 1,28 2,34 Global Yat. Holding 3,44 3,37 2,08 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,98 2,04 Emlak Konut GMYO 1,54 1,51 1,99 Tüpraş 131,70 129,20 1,93 Halkbank 7,95 7,80 1,92 Mavi Giyim 32,58 32,00 1,81 Anel Elektrik 1,81 1,78 1,69 Kardemir (D) 2,43 2,39 1,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

