Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 11,62 10,72 8,40 Polisan Holding 6,67 6,36 4,87 Galatasaray Sportif 1,41 1,35 4,44 Şekerbank 1,21 1,17 3,42 Netaş Telekom. 7,62 7,39 3,11 Zorlu Enerji 1,34 1,30 3,08 Arçelik 18,50 17,95 3,06 Ege Endüstri 387,50 376,50 2,92 Yataş 5,21 5,07 2,76 Aksa Enerji 3,01 2,93 2,73 Türk Hava Yolları 15,07 14,67 2,73 Alarko GMYO 47,12 45,88 2,70 Akbank 6,67 6,50 2,62 Koza Altın 59,00 57,50 2,61 Gersan Elektrik 3,70 3,61 2,49 Alarko Holding 2,52 2,46 2,44 ICBC Turkey Bank 6,36 6,21 2,42 Türk Telekom 4,60 4,50 2,22 Anel Elektrik 1,91 1,87 2,14 Ereğli Demir Çelik 8,65 8,47 2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)