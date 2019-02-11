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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,83 1,65 10,91 Turkcell 15,21 14,50 4,90 Galatasaray Sportif 1,50 1,44 4,17 Akbank 6,95 6,73 3,27 Şekerbank 1,27 1,23 3,25 Tat Gıda 4,59 4,45 3,15 Deva Holding 3,63 3,52 3,12 Hürriyet Gzt. 1,00 0,97 3,09 Türk Telekom 5,25 5,10 2,94 Garanti Bankası 9,14 8,88 2,93 İş GMYO 1,10 1,07 2,80 Halkbank 7,60 7,40 2,70 Petkim 5,90 5,75 2,61 İş Bankası (C) 5,56 5,42 2,58 Vakıflar Bankası 4,89 4,77 2,52 Yataş 5,03 4,91 2,44 Gözde Girişim 3,40 3,32 2,41 Türk Traktör 36,36 35,52 2,36 Karsan Otomotiv 1,41 1,38 2,17 Tekfen Holding 25,62 25,08 2,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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