Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 2,10 1,98 6,06 Hektaş 11,14 10,73 3,82 İhlas Holding 0,32 0,31 3,23 MLP Sağlık 12,97 12,61 2,85 İş Bankası (C) 5,62 5,47 2,74 İndeks Bilgisayar 6,97 6,82 2,20 Mavi Giyim 40,60 39,94 1,65 Gentaş 1,94 1,91 1,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 2,03 1,48 Zorlu Enerji 1,47 1,45 1,38 Turkcell 15,31 15,11 1,32 Çemaş Döküm 0,79 0,78 1,28 Eczacıbaşı Yatırım 8,23 8,13 1,23 Vakıflar Bankası 5,01 4,95 1,21 Anadolu Efes 22,24 21,98 1,18 GSD Holding 0,88 0,87 1,15 Ford Otosan 58,40 57,75 1,13 Sabancı Holding 9,30 9,20 1,09 Anel Elektrik 1,96 1,94 1,03 Ege Endüstri 405,00 400,90 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

